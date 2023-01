Hannah (12) organiseerde benefietconcert voor Oekraïense vluchtelingen: ‘Denk niet alleen aan jezelf’

Mirjam Sterk keerde terug in bozer Nederland: ‘We hebben wel héél veel op bordje van boeren gelegd’

Mirjam Sterk (49) woonde vier jaar met haar gezin in het Amerika van Donald Trump. Ze zag er de samenleving verharden tot een kruitvat van polarisatie, dat letterlijk voor haar ogen ontplofte toen ze getuige was van de bestorming van het Capitool. In februari vorig jaar kwam ze terug om provinciebestuurder in Utrecht te worden, belast met het beladen stikstofdossier. ,,Ik snap wel waarom boeren het gevoel hebben er alleen voor te staan.”

4 januari