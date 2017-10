Hans Kraay, rust in vrede

Winkelcentrum Makado vreest hele maand december in bouwput te zitten

16:59 Winkeliers van winkelcentrum Makado in Nieuwegein vrezen de hele decembermaand in een bouwput te zitten. Dat zegt voorzitter Karin de Groot van de winkeliersvereniging: ,,We zijn hier helemaal niet blij mee, want de trek van het publiek is eruit. Aan alle kanten is het een rotzooi.’’