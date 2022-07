‘Hans Pers’ (20) die opriep tot rellen en adressen van Rutte en De Jonge deelde, voorlopig op vrije voeten

Hij was actief in de onlinegroepen ‘Verzetsstrijders Utrecht’ en ‘Rellen Arnhem 2100’. Waarin hij november 2021 opriep tot verzet tegen het coronabeleid van de regering Rutte. Dan ging het over het afsteken van vuurwerk om de ME te desoriënteren en het maken van molotovcocktails ‘om een vuurzee te veroorzaken in de Utrechtse Daalsetunnel’ plus een beoogde demonstratie bij het Arnhemse station Velperpoort.