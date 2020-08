Harde kritiek van politie én politiek op aanpak rellen: te laat ingegrepen, regie lijkt kwijt

Het is al dagenlang onrustig in de stad door grote groepen jongeren die overlast veroorzaken. Op vrijdagavond braken de eerste rellen uit in Kanaleneiland, de dag erop volgde Overvecht. Op zaterdagavond ontstond eveneens onrust in Overvecht. Maandagavond vonden er relletjes plaats in Zuilen, Ondiep en Hoograven. En dinsdagavond was het voor de vijfde nacht op rij raak. In de wijken Ondiep en Kanaleneiland zorgden jongeren opnieuw voor ernstige verstoringen.