Harde windstoten en treinen die niet rijden: storm Poly trekt over de provincie Utrecht

met update Inval zwaar bewapende politie bij meubelzaak aan Amsterdam­se­straat­weg ‘die nooit open was’

Een zwaarbewapende speciale eenheid van de politie is dinsdagmiddag een meubelzaak aan de Amsterdamsestraatweg in Utrecht binnengevallen. Er werd een etalageraam vernield om Silver 11, zoals de zaak heet, binnen te komen. Volgens buurtbewoners was de zaak zelden of nooit open.