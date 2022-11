Harde woorden over bijna miljoen euro die Utrecht aan één inwoner moet betalen: hoe kon dit gebeuren?

Marathon­schaat­ser Marc Middelkoop loopt dubbele beenbreuk op, gevreesd wordt voor einde carrière

Marathonschaatser Marc Middelkoop (24) uit Culemborg liep vorige week vrijdag bij een val tijdens de training van zijn schaatsteam A6.nl in Heerenveen een dubbele beenbreuk op. Gevreesd wordt voor het einde van zijn schaatscarrière. ,,Toch ben ik nu wel op een kruispunt beland waar ik me afvraag wat ik wil of hoe ik verder moet met deze sport”, zegt hij in schaatsen.nl.

14:59