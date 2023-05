Hardleerse lachgasgebruikende automobilist moet auto inleveren (en dat was niet de eerste keer)

Ambulance­broe­ders Martijn en Matthias bedenken bizar wereldre­cord: 42,2 km lopen met brancard

Een plekje in het Guinness Book of Records. Dat wil iedereen natuurlijk wel, maar hoe kom je daarin terecht? De Utrechtse ambulanceverpleegkundige Martijn (33) en zijn collega Matthias (36) hadden een wel heel krankzinnig idee: 42,2 kilometer rennen met een echte brancard. Oftewel: een ‘brancardathon’. ,,Met trainen kregen we al wat verbaasde blikken.’’