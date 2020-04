Hardleerse Utrechter heeft lak aan 1,5 meter afstand én aan volksgezondheid: twee weken achter de tralies

Verzame­laar Appie deed een bijzondere ontdekking: foto’s van bevrijding van Utrecht op 7 mei 1945

19:48 Er zijn nieuwe foto’s ontdekt van de bevrijding van Utrecht op maandagochtend 7 mei 1945. De particuliere verzamelaar Appie de With had ze al enige jaren in zijn bezit, maar kwam er onlangs pas achter dat de serie van vijf foto’s in Utrecht moest zijn gemaakt.