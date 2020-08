Hardloopster Lieke (22) vindt kittens in buik doodgereden moeder: ‘Dit is bizar’

Vesper (2) weigert te eten: deze kliniek in Oostenrijk moet haar ‘redden’

22:08 Vesper (2) uit Vianen, die problemen heeft met eten, gaat in september naar een kliniek in het Oostenrijkse Graz. ,,Er is een slagingskans van meer dan 95 procent dat de behandeling aanslaat,’’ zegt een hoopvolle vader Gino Brugman.