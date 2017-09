Hardloopwedstrijd dwars door de kerk en Hema in Veenendaal

Linten

Organisator Sanne Heymann liep al langer met het idee en was aangenaam verrast door de vele steun voor het project met start en finish in theater De Lampegiet. ,,Zo heb ik bij de Hema heel voorzichtig gevraagd of we er doorheen mochten en dat we ons tempo aan zouden passen om het winkelend publiek niet te storen. Maar ze werkten gelijk mee en hebben met linten een doorgang door de winkel gecreëerd.”