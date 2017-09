Hardlopen langs de mooiste plekken van Utrecht

Hardlopen langs kronkelende rivieren, over pittoreske bruggetjes met mekkerende lammetjes in de wei. Zo maar wat onderdelen van een van de 25 hardlooproutes in het boek Utrecht RENT, dat op 6 oktober wordt gepresenteerd.

De routes leiden de recreatieve hardloper langs de mooiste plekjes van Utrecht. Amelisweerd, Maliebaan, Singel, Griftpark en langs andere eye catchers van de stad. Initiatiefneemster Maaike Marechal is zelf ook een fanatiek hardloopster en begon in 2012 met het boekje Den Bosch RENT. ,,Ik was net verhuisd van Amsterdam naar Den Bosch en ik wilde de stad leren kennen. Toen ben ik steeds een ander rondje gaan rennen. Ik besloot de rondjes op te schrijven en er een boekje van te maken.’’

Boekenreeks

Het boek Utrecht RENT is de vierde in de boekenreeks. ,,De routes beginnen en eindigen altijd bij een horecagelegenheid. Zodat je de auto of fiets makkelijk kunt parkeren en eventueel een jas of tas op de plek kunt achterlaten. Daarnaast gaat het vooral om de recreatieve hardloper dus je mag jezelf na afloop best trakteren op een drankje.’’

Er zitten interviews in het boek met bijzondere hardlopers, zoals wethouder van Sport Paulus Jansen en Marcel Uppelschoten, Mister Marathon Utrecht, die hun ervaringen delen. ,,Behalve de routebegeleiding zit er ook een beschrijvende inleiding bij van elke route. Ook zitten er foto’s in van mensen op prachtige locaties. Ik hoop dat ik daardoor mensen aanzet om ook te gaan lopen.’’

Om met het boek of een kopietje in de hand rond te rennen is niet erg handig. ,,Je kunt het boek ter inspiratie gebruiken of de routes van te voren doornemen. Ook kun je de ze in een app op je telefoon zetten.’’

Volledig scherm Initiatiefneemster van het boek Utrecht Rent, Maaike Marechal is zelf ook een fanatiek hardloopster © Rob Nelisse

Amelisweerd

Bij het maken het parcours wordt rekening gehouden met de sociale veiligheid. Wegen die niet verlicht zijn worden aangegeven met icoontjes en oversteken wordt zoveel mogelijk vermeden. ,,Amelisweerd is mijn favoriet. Je kunt daar zo ver kijken over de weilanden en het water. Heerlijk ook het geluid van schapen langs de weg.’’