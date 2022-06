Hardlopers rennen voor beer over Grebbeberg en door Ouwehands Dierenpark

Rennen voor een beer. Niet letterlijk; maar voor beren in nood. Daar gaan de opbrengsten naar toe van de nieuwe Wildlife Run over de Grebbeberg en door Ouwehands Dierenpark Rhenen.

Hardlopers kunnen dat parcours zondag 18 september afleggen. Een hardloopevenement voor de stichting Bears in Mind. Die stichting wil bruine beren wereldwijd beschermen zodat ze ‘gewoon beer kunnen zijn’.

Urban run door dierentuin

Stichting Bears in Mind houdt het hardloopevenement samen met Ouwehands Dierenpark. Zij willen de deelnemers een bijzondere ervaring meegeven; in de lijn van de zogenaamde Urban Runs, maar dan door een dierentuin.

Het Berenbos in Ouwehands Dierenpark

Het parcours start in de dierentuin en gaat langs het Berenbos. Vervolgens leidt de route over de Grebbeberg. Daar leren deelnemers over beren door middel van kleine belevenissen en proeven. Voor kinderen is er de KidsRun met een afstand van 1 kilometer. Volwassenen kunnen zich opgeven voor 5, 10 of 15 kilometer.

Circusbeer bevrijdt uit Oekraïne

Bears in Mind is initiatiefnemer van Het Berenbos in Ouwehands Dierenpark Rhenen. Een semi-natuurlijk opvangcentrum voor mishandelde en getraumatiseerde beren.

Zoals Kiriusha, die na jarenlang als circusbeer te hebben gewerkt afgelopen april is bevrijd uit Oekraïne. Nu mag ze haar oude dag doorbrengen in het Berenbos, een twee hectare groot bos met een waterval rotsen en een vijver.

Op dit moment leven tien bruine beren in Het Berenbos. Sinds 1993 zijn daar al meer dan dertig beren opgevangen. Bears in Mind beschermt door het inzetten van kennis, expertise en financiële middelen wilde beren en hun leefgebied. De stichting ontfermt zich verder over het lot van beren in nood in gevangenschap.