Hardrijder en Big Mac-boetes: drukke dienst voor Utrechtse politie

Utrecht wil snel extra laadpalen en geleide­lijk af van tankstati­ons voor benzine en diesel

De gemeente Utrecht wil geen nieuwe tankstations toestaan voor de verkoop van benzine, diesel of autogas, maar ziet tegelijk weinig mogelijkheden om bestaande tankstations in de stad te sluiten of deze te dwingen over te gaan op het laden van elektrische auto’s.

19 december