Hardrijders en foutparkeerders onder vergrootglas in Culemborgse binnenstad

17-jarige jongen gewond bij raadselach­ti­ge explosie in Utrechtse wijk, buurt reageert verbaasd

Een 17-jarige jongen uit Almere is vannacht gewond geraakt bij een mogelijke explosie in Leidsche Rijn. De politie onderzoekt nog wat zich precies heeft afgespeeld in de Tweede Westerparklaan. De jongen is naar een ziekenhuis vervoerd.

6 oktober