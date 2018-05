Harpist Remy van Kesteren geeft verrassingsconcert in stationshal Utrecht

Tientallen bezoekers luisterden ademloos naar zijn virtuoze spel of filmden met hun smartphone de spontaan optredende muzikant. „Het is geweldig”, zegt Willy-Anke Berkhof.

„Als ik in het station ben, kijk ik altijd of er iets te doen is. Ik zag Remy en de andere harpisten buiten lopen en dacht dat ze de trein zouden pakken. Nu staan ze hier in dit hoekje van de stationshal te spelen. Echt een buitenkansje. Het is leuk dat hij van de harp, die geassocieerd wordt met klassieke muziek, een modern instrument heeft gemaakt. Hij combineert de harp met andere genres – rock, pop, jazz of wereldmuziek. Heel leuk”, zegt Berkhof.