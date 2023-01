Harry (1954-2022) was niet alleen een clubman én character bij Elinkwijk: ‘Regel 1: ik heb altijd gelijk’

Antipasti, kazen en wijnen: Italiaans restaurant Bar Basta opent binnenkort in Drieha­ringstraat in Utrecht

Burrata met tomaat, vitello tonnato of gewoon een lekkere kaas: deze gerechten zijn binnenkort te bestellen in de Drieharingstraat in Utrecht. Daar opent het traditionele Italiaanse restaurant Bar Basta in februari zijn deuren.

