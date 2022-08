Harteloze oplichter (46) veroordeeld voor oplichten weduwe voor 100.000 euro: ‘Verstopte geld in schuur’

,,Een vrouw die haar man verliest en door een stel wordt geholpen, het lijkt een verhaal van naastenliefde, maar niets is minder waar’’, aldus de officier van justitie. ,,Ze is financieel compleet ten onder gegaan en dat terwijl ze haar geldzaken zo goed op orde had.”

Tijdens de rechtszaak twee weken geleden was B. niet aanwezig, omdat hij vakantie vierde in Turkije. Aan zijn advocaat laat hij weten: nee, hij herkent zich niet in de beschuldigingen. Ja, hij deed zijn werk als mantelzorger vrijwillig en kreeg in ruil soms giften van de weduwe, omdat hij haar naar het ziekenhuis en de bank reed. ,,Het is spijtig dat ik nu gestraft wordt voor mijn goede daden.”