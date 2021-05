Hartpatiënt Richard (56) wacht al maanden op operatie: ‘Soms denk ik: nu voel ik me verschrikkelijk’

Het probleem is zijn hartklep en zijn kransslagaderen. In een jaar waarin het coronavirus níet de overhand had gekregen, was Richard Woltz allang geopereerd en waarschijnlijk ook gerevalideerd en kon hij zonder beperkingen weer fietsen, boodschappen doen en zijn kat onder de bank vandaan halen. Maar in dit coronajaar moet hij wachten en dus gaan gewone dingen al een tijd niet meer zo soepel.