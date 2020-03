Hartverscheurend verdriet bij rechtszaak tramaanslag Utrecht: nabestaanden kijken de moordenaar van hun kind in de ogen

Universi­teit Utrecht vergoedt reis van studenten die vliegtuig mijden

18:56 Een (half)jaartje studeren in Spanje, Zweden of Engeland? Als het aan de Universiteit Utrecht ligt, kunnen studenten het vliegtuig beter mijden. Utrechtse studenten die op het punt staan een tijdje in het buitenland te studeren krijgen hun reis vergoed als zij de trein of de bus pakken. ,,Als je níet in dat vliegtuig stapt, betalen wij de kosten.”