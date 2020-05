Hartverwarmende dronebeelden uit Utrecht: een Bevrijdingsdag om nooit te vergeten!

videoEen drone van het AD vloog vandaag urenlang boven Utrecht. Niet alleen om een memorabele Bevrijdingsdag vast te leggen, vooral ook om vreugde in beeld te brengen in deze coronatijd. ,,Dit toont onze saamhorigheid.”

Pal naast de Intensive Care van het UMC in Utrecht schijnt de zon in een groot rood hart. In het midden van dat hart van brandslangen, prijkt een grote gele H op het ziekenhuis dak. Die letter staat vandaag even voor hartverwarmend. Want zo laat het korte samenzijn van personeel hier zich het best te omschrijven.

Stil

,,Je merkt dat het hier langzaam maar zeker minder druk wordt. Personeel is inmiddels ook geschoold, we kunnen wat opvangen”, zegt een van hen hoopvol. ,,Afgelopen weken was het heel stil in de rest van het ziekenhuis, komende weken gaat dat anders worden”, weet de ziekenhuisbrandweer.

Tientallen mensen die afgelopen acht weken op de IC vochten voor vele levens staan even samen stil op het dak en glimlachen. Ze waarderen de aandacht voor hun werk, zwaaien vrolijk naar de snorrende drone, maken snel nog wat selfies en gaan weer aan het werk. Het gele pak weer aan, de mondkap weer voor. Nog geen kwartier nadat Defensie bij de entree van het ziekenhuis bemoedigende muziek heeft gespeeld, is alles weer zoals afgelopen weken.

Muziek

Niet veel later is ook in Transwijk muziek te horen. Het Wilhelmus is nog maar net geëindigd of het ‘Zing, vecht, huil, bid’ klinkt. Want bewoners van woonzorgcentrum Transwijk krijgen deze Bevrijdingsdag extra veel aandacht. Rode, witte en blauwe vlaggetjes wapperen in de wind en personeel is extra lief. De lachende gezichten verraden het gevoel dat dit oplevert.

,,Dit toont vooral saamhorigheid”, zegt Hilde Bosshardt even verderop in de stad. Van jong tot oud heeft gehoor gegeven aan haar oproep om in hun straat in Tuindorp mee te zwaaien. Wat met een klein initiatief begon is volgens Bosshardt ‘supergeslaagd’.

Boven verwachting

,,Dit laat zien dat je samen veel kunt doen en sterker staat. We wisten al dat de saamhorigheid hier groot is maar deze opkomst is echt boven verwachting. Zo’n beetje alle buren zijn naar buiten gekomen, heel mooi. Bijzonder, vooral ook omdat de kinderen zo enthousiast zijn. En allemaal op anderhalve meter afstand hoor.”

Hun Dr. H. Th. s’Jacoblaan spant volgens de producenten de kroon: nergens in Nederland zagen ze met hun drone zo’n volle straat. En dat terwijl ook de deelname van Defensie vandaag in Utrecht al een unicum is. Producent Cees Clous is content. Hij roemt ook de beelden van de Dom en van de flyboarder op de Oudegracht, net als het wisselende aanbod van bewoners.

Saamhorigheid

,,Ik heb vandaag in Utrecht het gevoel van saamhorigheid zeer sterk gezien”, zegt burgemeester Jan van Zanen. ,,In mijn tuin hoorde ik volop mensen meezingen met het lied van Claudia de Breij. Ook zag ik volop vlaggen. En ik heb genoten van Park Transwijk. Normaal is dit park het middelpunt van duizenden feestende mensen uit Utrecht en ver daarbuiten. Nu zag ik ouderen genieten op een bankje en jongeren languit in het gras.”

,,Ondanks al het verdriet van niet samen kunnen zijn heb ik hele mooie dingen gezien. Maar bevrijding vier je samen, dat past ook veel beter bij mij. Mensen hebben juist nu behoefte aan leuke dingen samen doen. Het is verdrietig en heel zuur dat dat nu niet kan. Volgend jaar weer. Utrecht heeft voor heel veel crisissen gestaan en komt hier uiteindelijk bovenop, al gaat dat niet zonder butsen en blaren helaas.”

Opzwepend

,,Zwaaien, zwaaien, zwaaien”, klinkt ondertussen opzwepend verspreid over de stad. Kinderarmen vliegen enthousiast de lucht in en bewegen in de richting van de monotoon snorrende AD-drone. In de Adriaan Mulderstraat bijvoorbeeld, waar tientallen straatgenoten zorgen voor toch nog een beetje Bevrijdingsdagsfeer. ,,Dit is zo’n leuke buurt”, zegt een moeder enthousiast. Ook zij roemt het saamhorigheidsgevoel.

De drone passeert spandoeken, scholen en persoonlijke initiatieven. En ook op het hoofdbureau van de politie aan de Kroonstraat en bij de brandweer in Zuilen tonen ze hun eendracht en saamhorigheidsgevoel. ,,Mooi man”, klinkt het veelvuldig. Rasutrechter Wesley Sneijder verschijnt in beeld, net als stadion Galgenwaard. Producent Cees Clous besluit tevreden: ,,Het hoogtepunt? Ik herinner me geen uitschieters. Ik herinner me vooral een hele mooie mix van mensen en initiatieven in Utrecht.”

