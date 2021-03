‘Hartverwarmende’ steun voor Syrisch gezin na brand: ‘We willen hier nooit meer weg’

Vader, moeder en dochter Reemas ontvluchtten in 2013 Syrië vanwege de burgeroorlog en kwamen via omzwervingen in Soedan, Egypte en Italië uiteindelijk in november 2015 in Nederland terecht. Daar kregen ze in maart 2016 een woning in IJsselstein toegewezen. Vervolgens nam Vluchtelingenwerk het gezin onder zijn hoede en volgde het een inburgeringstraject van anderhalf jaar. Het gezin voelde zich thuis in IJsselstein.