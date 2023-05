Haven in Vianen stroomt vol met sleepboten en opduwertjes: ‘Gezellig met al die huizen langs water’

Tijdelijk wonen in polder Rijnenburg: dat is alleen bespreek­baar als verbreding A27 niet doorgaat

Een poging van oppositiepartijen CDA, VVD en EenUtrecht om vaart te maken met de bouw van tijdelijke woningen in de polder Rijnenburg, is op niets uitgelopen. Het college van burgemeester en wethouders wil dáár alleen over praten als het Rijk besluit de snelweg A27 bij Amelisweerd niet te verbreden.