Hayder (45) stak twee supermarktmedewerkers neer: ‘Ik wilde alleen eten voor mijn vijf kinderen’

Utrechters zijn echte wildplas­sers: drie keer vaker dan landelijk een boete

2 september Utrechters werden in 2019 drie keer zo vaak beboet op wildplassen dan gemiddeld in Nederland het geval was. Waar landelijk 9,9 op de 10.000 mensen een boete voor wildplassen ontvingen, lag dit aantal in Utrecht op maar liefst 28,5 boetes per 10.000 inwoners.