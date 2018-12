‘Heel lief, maar wel gevaarlijk’; dierenvriend rijdt tegen het verkeer in op de A27 om hond te vangen

Man (72) en zijn vrouw (56) in Kanalenei­land uit huis gezet om drugshan­del zoon

30 november Een ouder echtpaar moet maandag hun huis in Kanaleneiland gedwongen verlaten. Aanleiding is de vondst van drugs in hun huurwoning, maar daar weten de 72-jarige man en zijn 56-jarige vrouw helemaal niets vanaf. Advocaat Charles Starmans is woest over de gerechtelijke beslissing op verzoek van burgemeester Van Zanen. ,,Een schandalig besluit.’’