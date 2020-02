Heel Nederland valt over de imam van de alFitrah-moskee (maar zelf ligt hij er geen seconde wakker van)

video Utrecht geeft bruine beuk een warm welkom: ‘Oh, wat ben je al groot!’

16:30 Onder luid applaus is even voor 13.00 uur een bruine beuk op zijn plek gezet bij het Rosarium in Utrecht-Oost. De twintig meter hoge boom vervangt de iconische 170 jaar oude rode beuk die vorige week is gekapt. Tientallen toeschouwers keken aandachtig toe naar de planting van de bruine beuk. ‘Oh, wat ben je al groot‘!