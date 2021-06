Heel Nederland zag de beroemde spoorwegaffiches van Anneke (73). 'Het eerste ontwerp was meteen raak’

even vragen aan Onderzoe­ker Edwin is geen Indiana Jones, maar trekt soms toch met een hangmatje de tropische bossen in

3 juni Edwin Pos (34) is bioloog en als onderzoeker verbonden aan de Universiteit van Utrecht. Hij weet alles van biodiversiteit en tropische bossen en is volgens het toonaangevende tijdschrift New Scientist misschien wel het grootste wetenschappelijke talent van 2021 in Nederland en Vlaanderen.