Heel Nederland zag de beroemde spoorwegaffiches van Annette (73). 'Het eerste ontwerp was meteen raak’

Annette was nog maar 21 en stagiair bij de NS, toen ze bedacht dat haar taken wel erg suf waren. ,,Laat mij maar een affiche ontwerpen”, stelde ze voor. Het was het begin van een prachtige carrière waarin ze de beroemdste posters tekende.