Heel Utrecht heeft een mening over het kunstwerk van Maarten Baas (45): ‘Shockeren was nooit de bedoeling’

Column De verkoop­ster zag het gelijk: dit kunstwerk was de steek op het hoofd van stadsprins Pascal

Een mens moet er soms even uit en zodoende waren we een paar dagen in Zuid-Limburg, waar men ons achter elke heuvel een BBBeter leven toewenste. Op de verkiezingsborden keken andere hoofden dan thuis in Utrecht ons aan, maar ook hier ging het over weinig anders dan over Caroline van der Plas.