Heerlijk: nóóit meer huiswerk bij Mavo Doorn

Nooit meer thuis huiswerk maken, dat wil toch iedere scholier? Bij Mavo Doorn gaat het sinds kort zo. De leerlingen van de school slaan hun boeken nooit aan de keukentafel open; die blijven in de kluisjes. School is school en vrij is vrij.

De 13-jarige Noah Kersten is enthousiast over zijn huiswerkvrije school. Als hij thuis is, heeft hij tijd om te doen wat hij wil. ,,Als ik zo vrij ben, ga ik leuke dingen doen. Even geen school. Ik vind dat wel fijn. Vorig jaar moest ik eerst nog huiswerk maken en dan was mijn hele dag al bijna voorbij.’’

Geert de Keulenaar, teamleider van de bovenbouw, zegt dat huiswerk geen betekenis meer heeft op de Mavo Doorn. De leerlingen werken thuis niet meer aan school. ,,We werken met flexuren’’, vertelt hij. ,,In de ochtend 40 minuten en na de lessen twee maal 40 minuten. Als leerling ben je verplicht tien flexuren per week te volgen. Vijftien flexuren is het maximum. In die uren werk je aan een vak en loopt een docent rond die vragen kan beantwoorden.’’

Het nieuwe systeem, geïnitieerd door oud-directeur Mary Krouwel, past bij de mavo-leerling. De school is vorige week begonnen met het huiswerkvrije systeem. ,,Voor een havo- of vwo-scholier werkt het misschien anders’’, zegt De Keulenaar. ,,Die moet al heel zelfstandig werken. Voor ouders van onze leerlingen betekent het ook veel minder stress. Die weten dat hun kinderen op school hun werk maken en dat ze thuis niet steeds hoeven vragen of ze hun huiswerk al af hebben.’’

80 minuten

Om ruimte voor die uren te creëren, duren de lessen nu 80 minuten in plaats van 50. Een les Nederlands of Engels duurt nu veel langer dan vorig jaar. De Keulenaar: ,,Het vergt creativiteit van de docent; de lessen moeten interessant blijven. Dus heel actief zijn, anders verliest de leerling zijn aandacht. Aan de andere kant win je veel tijd door minder van klas te wisselen, het is effectiever en de school is veel rustiger geworden.’’

Suraphon Monfils, uit Wijk bij Duurstede, zit in de derde klas en maakte vorig jaar zijn huiswerk nog gewoon thuis. ,,Dit moet je wel goed plannen, want ik fiets met vrienden naar school. Via de app houden we elkaar op de hoogte welke flexuren we volgen. Het is fijn om na school ook echt vrij te hebben. Ik ga straks lekker zwemmen.’’

Ook Sepp Zweekhorst uit Maarn vindt het heerlijk om na school geen huiswerk meer te maken. Het geeft hem rust. ,,Ik kan nu gamen of buiten iets doen. Mijn eerste ervaring is positief.’’

Dat hoort De Keulenaar graag, maar hij hoort het vaker. ,,Veel scholieren vinden het prettig, alleen voor sommige leerlingen van de vierde klas had het niet gehoeven. Ze werken hard om het werk in de tien flexuren af te krijgen. Maar als de resultaten van een leerling niet goed zijn, zal hij meer flexuren moeten volgen. Na de herfstvakantie gaan we dit evalueren, ook met de ouders. En boeken vergeten kan niet meer. Die blijven op school en die bewaar je in een kluisje.’’