Heldenpenning voor Biltenaar die brandend huis binnenging: 'Je denkt niet na en doet het gewoon'

Ongeveer een half jaar geleden bonkt zijn buurvrouw in De Bilt hard op de voordeur. Als De Jong de deur opendoet, schreeuwt de buurvrouw dat er brand is en dat haar kinderen nog binnen zijn. In alle consternatie is zij daar – ten onrechte, blijkt later – van overtuigd. De Jong stormt naar binnen, rent de trap op en opent de slaapkamer met kinderbedje. „Ik gooide water in het bedje en voelde dat het nat was, maar er lag geen kind in. Toen ben ik weer naar buiten gegaan.”

Later blijkt dat alle kinderen tóch al uit het huis zijn, als De Jong boven is. Wat er daarna gebeurt, weet hij niet meer. Hij wordt wakker in het brandwondencentrum in Beverwijk. Inmiddels is hij 'redelijk hersteld', vertelt hij. „Soms ben ik nog benauwd. Ik slik nog pillen en gebruik pufjes.”

Uitzonderlijke moed

Voor zijn uitzonderlijke moed kreeg De Jong gisteren in het gemeentehuis van De Bilt de zilveren heldenpenning van het Carnegie Heldenfonds. „Die krijg je niet zomaar”, spreekt Boi Jongejan van het fonds hem tijdens de uitreiking toe. „Je redt iemand met gevaar voor eigen leven. Die moed heb jij getoond. Jij bent één van 60 mensen die deze penning jaarlijks krijgen.”

De Jong is er stil van, overdonderd door de belangstelling en de onderscheiding. Wanneer hij trots met zijn medaille wegloopt, komt hij zijn vriend en neef Edwin tegen. Op dat moment breekt hij en lopen de tranen over zijn wangen. „Ik was echt even bang dat ik mijn vent kwijt was”, reageert zijn vrouw Nicole Wensink even later. „Deze penning, deze waardering zal hem helpen. Soms is hij nog van slag over wat er in dat brandende huis gebeurde. Ik ben trots op hem. Maar ik had hetzelfde gedaan. Je denkt niet na en je gaat naar binnen.”