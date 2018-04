Heldin voor een ochtend: Utrechtse Jiaxin (8) redt knuffelkat uit boom

Jiaxin werd geboren in China, maar kwam toen ze 2,5 jaar oud was naar Nederland. Al bij de geboorte bleek dat ze een ernstige hartafwijking had, wat resulteerde in lekkende hartkleppen en een zuurstoftekort. De eerste drie jaar in Nederland stonden voor Jiaxin in het teken van drie openhartoperaties en acht hartkatheterisaties.



Omdat de 8-jarige in haar korte leven al zoveel heeft moeten ondergaan, mocht ze van stichting Make-a-Wish een wens doen. Die was voor haar al snel duidelijk: ze wilde mee met de brandweer om een kat uit de boom te redden. Brandweer Utrecht wilde hier maar wat graag aan meewerken. „Dat is toch bijzonder”, vindt hoofdbrandwacht Marien van de Waal. „Voor zo iemand doe je dat.”