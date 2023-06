Helmie (18) kreeg als eerste een chemobehandeling in Prinses Máxima Centrum: ‘Ik dacht: ga ik dood?’

MET VIDEO Als zoontje (4) opeens doodstil is, weet Jeroen dat het mis is: ‘Ritje naar het ziekenhuis dat je niet wil maken’

‘De Champions League van kutzooi’, noemt Jeroen van Veen (41) de jaren waarin zoontje Kasper ‘knetteragressieve’ kwaadaardige kanker had. Vorig jaar overleed Kasper. Hij mocht dankzij het Prinses Máxima Centrum in Utrecht 4 jaar oud worden. ,,Dankzij hen leerden wij Kasper kennen. Snapte hij dat we van hem hielden.”