Help de amfibie uit de put: Utrechtse stadsecoloog roept op om diertjes met een stokje te bevrijden

Onze kinderen zijn kampioen stilzitten, dit vrolijke speelveld moet daar verande­ring in brengen

Geen focus op alleen hockey, maar een aanbod van allerlei takken van sport en bewegingen. Dat is het idee achter een in het oog springend nieuw veld bij hockeyclub Fletiomare in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn. De motoriek van kinderen is namelijk fors verslechterd.

20 maart