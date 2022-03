Hendrika heeft zes vluchtelingen uit Oekraïne in huis (en er zijn er nog meer in aantocht): ‘Moet ze helpen’

Maarssense (65) belandt in rolstoel na straatroof in Utrecht, politie speurt nog naar de dader

Een 65-jarige vrouw uit Maarssen blijkt dermate gewond geraakt bij een straatroof dat ze in een rolstoel terecht is gekomen. Door een scheur in haar heup kan ze voorlopig niet (trap)lopen en moet ze slapen in de woonkamer.

9:57