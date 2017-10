Henk & Ingrid willen 'van gas los'

Bi­o­mas­sa­cen­tra­le optie voor Stichtse Vecht

18:35 Naast Utrecht (Lage Weide) en Zeist, denkt ook Stichtse Vecht aan de bouw van een biomassacentrale in de gemeente. Die manier van opwekken van duurzame elektriciteit is een van de mogelijke maatregelen om de gemeente in 2030 100% klimaatneutraal te maken.