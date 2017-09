Henk heet-ie. Henk zit steevast op het muurtje voor zijn rijtjeshuis aan de Vleutenseweg. In zijn blote bast, met hier en daar een wit-grijze borsthaar. Zijn hoofdhaar is trouwens ook al grijs. Verder is Henk poepiebruin. Dat is ook niet zo gek, want ik heb Henk daar de hele zomer zien zitten. Úren achter elkaar, onvermurwbaar.

Zonder met hem te praten wist ik al dat hij Henk heette, want er staat een bord voor zijn raam met in koeienletters HENKIE erop.

Wat Henk voornamelijk doet, is zwaaien. Heel veel zwaaien. Henk ziet me altijd vanaf twintig meter afstand aankomen en dan steekt-ie al zijn hand omhoog. ,,Hééé, lieve meis! Hoe is het vandaag?” De eerste paar keren antwoordde ik niet, maar op een dag dacht ik: waarom niet, eigenlijk?

Wat ook hielp: ik zag dat Henk het niet alleen bij mij deed. En ook niet alleen bij de ‘meissies’ – hoe hij ons noemt. De vuilnismannen, de postbodes, de buren, de buren van de buren van de buren van de buren: Henk begroet elke passant. Want Henk is geen viespeuk, of sociopaat: Henk heeft een gouden hart van XXL-formaat en daar is niets mis mee of gevaarlijks aan.

Drankje

Henk is ook gastvrij. Laatst riep hij me. ,,Meissie, stop es effe bij ome Henkie.” Dus ik stoppen bij ome Henkie. En krijg meteen de inhoud van zijn drankkast te horen. Of ik een biertje wilde? Een wijntje dan? Hij had rosé koud staan. Gin tonic kan ook – daar houden jongelui toch van?

Terwijl ik zijn aanbod afsla, steekt Henk zijn hand op naar een bouwvakker die in een busje voorbij rijdt. ,,Heee Joapie!” De bouwvakker wuift even joviaal terug. Henk wendt zich weer tot mij: ,,Joapie ken ik, jou ken ik nu, ik ken ze allemoal.”

Terwijl hij dat zegt, recht hij trots zijn rug. Zijn armen slaat hij over elkaar, zijn kin steekt hij naar voren. Hij herhaalt: ,,Joah, echt allemaol.”

Ik zeg dat ik moet gaan. ,,Zó leuk dat je even stopte, meissie. Echt gezellig.” Tot gauw! Ja tot gauw!

Henk zwaait en zwaait en ik fiets en fiets. Ik zie hem steeds kleiner worden. Er blijft een poepiebruin puntje over als ik voor het laatst omkijk. Een poepiebruin puntje dat nog steeds zwaait.