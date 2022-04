Henk S. filmde naakte dammer, maar stelt zich nu toch kandidaat voor de bondsraad: ‘Wij kunnen hier niks aan doen’

Henk S. uit Culemborg (65) heeft zich officieel kandidaat gesteld voor de raad, ondanks dat zijn strafzaak nog altijd niet is afgerond. De 60’er heeft niet alleen een rijk damverleden maar kreeg in 2019 ook een taakstraf van 200 uur opgelegd, nadat hij een dammer van 15 jaar oud stiekem filmde in zijn badkamer.

Niet definitief

Dit gebeurde toen de jongen tijdelijk bij hem in huis verbleef. Zowel de Culemborger zelf als het Openbaar Ministerie hebben hoger beroep ingesteld tegen de door de rechtbank in Zutphen uitgesproken straf, waardoor de veroordeling nog niet definitief is.

,,Die zaak loopt nog”, benadrukt ook Paul van de Veen, secretaris van de KNDB. Hij bevestigt de kandidatuur van S. en verklaart waarom hier niets tegen wordt ondernomen. ,,Wij kunnen niet anders dan onze statuten volgen, die overigens door een vorig bestuur zijn vastgesteld. Wij moeten dit accepteren, want we gaan niet over wie zich kandidaat stelt: we hebben geen mogelijkheid om een kandidaat te weigeren. Ik heb hier wel een mening over, maar die houd ik voor mij.”

Strafrechtelijk onderzoek

S. heeft de beschuldigingen altijd ontkend en zou de camera hebben opgehangen om zichzelf te filmen. In november 2018 werd de camera ontdekt door een Belarussische dammer, die ook bij de man in Culemborg thuis verbleef rond een toernooi. Daarna volgde een strafrechtelijk onderzoek, waarbij de beelden opdoken van de naakte 15-jarige dammer.

Secretaris Van de Veen van de dambond wijst op het kiesrecht rond de bondsraadverkiezing dit voorjaar en besluit: ,,Het woord is aan de leden.”

