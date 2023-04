Henk was verzetsstrijder, maar kwam gebroken uit de oorlog: ‘Hij slikte zoveel kalmeringsmiddelen’

Onder dit Utrechtse café zit een unieke bunker uit de oorlog: ‘Amsterdam heeft dit niet, hoor’

Ook 78 jaar na de Tweede Wereldoorlog zijn in Utrecht nog Duitse bunkers te vinden, zelfs in hartje stad. Bij de Zandbrug over de Oudegracht zit een observatiebunker, een uniek militair bouwwerk: ,,Amsterdam heeft dit niet, hoor!” zegt een kenner. Wat is het verhaal achter deze bunker en wat liet de bezetter nog meer achter?