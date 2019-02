Henk Westbroek: Ik ben zelden zo blij geweest in mijn leven

Na een lange periode van ziekte en fysiek ongemak gaat zanger Henk Westbroek weer optreden. De oprichter van Het Goede Doel staat zaterdagavond met de band Nederpop All Stars op het podium in Theater ’t Voorhuis in Emmeloord. ,,Ik heb me zelden zo blij gevoeld in het leven’’, laat Westbroek weten.

,,Voor het eerst sinds lange tijd staat mijn gezondheid zingen weer toe. Het heeft lang geduurd. Ik heb een jaar niet opgetreden en daarvoor mondjesmaat. Gelukkig gaat het nu veel beter’’, licht Westbroek (66) toe.

Veteranenziekte

De Utrechtse zanger was uit roulatie door tal van kwalen. Vorig jaar mei raakte Westbroek besmet met de legionellabacterie – de veteranenziekte – na een vakantie met zijn vrouw Julia op Sicilië. Hij liep de voedselvergiftiging op na het eten van groente. Als gevolg daarvan lag hij twee weken in het Diakonessenziekenhuis in Utrecht.

Nadat hij daarvan hersteld was, liep hij een ernstige schimmelinfectie op in zijn longen tijdens een vakantie in de VS. ,,Ook dat heb ik overleefd. Als de longen aangetast zijn, gaat de schimmel groeien. Ik hoorde dat het eigenlijk onbehandelbaar was. Maar het is vanzelf weggegaan. Ik heb geluk gehad. Ben wel eerder teruggekeerd van vakantie.’’

Uitprobeersel

De zanger van Het Goede Doel staat zaterdagavond in Emmeloord met Nederpop All Stars, een vijfkoppige band gevormd door topmuzikanten. De band speelt bekende Nederpophits uit de jaren 80, waaronder België, Stiekem gedanst, Laat me en De Bom. ,,Het is een uitprobeersel. Het plan is om in het najaar met Nederpop All Stars op tournee te gaan. Toen ik gevraagd werd, dacht ik: ik doe het gewoon. Van oktober tot en met februari 2020 geven we veertig concerten. Dat is niet te zwaar. Een liedje zingen, is niet hetzelfde als een zak beton sjouwen.’’

Zes liedjes zingt Westbroek zaterdag als gastzanger mee, waaronder een nieuwe versie van het bekende nummer van Het Goede Doel, Vriendschap. Ook het oorspronkelijk door Het Goede Doel geschreven lied Een Eigen Huis (dat bekend werd door René Froger) en het nummer, eveneens van Het Goede Doel, Geboren voor het Geluk. ,,Wat de andere nummers zijn, weet ik nog niet. Komende dagen gaan we repeteren.’’

,,Nederpop All Stars bestaat uit supermuzikanten. Gitarist Sander van Herk ken ik van Het Goede Doel, drummer Luc de Bruin speelde in Alderliefste, net als basgitarist Robert Kramers. Erik de Nood is toetsenist van Hans Dulfer en zanger Stefan de Kogel speelde onder andere in de musicals Soldaat van Oranje en Jersey Boys. Alle bandleden samen zijn goed voor zo'n tien noteringen in de Top 2000’’, aldus Westbroek.