Henk Westbroek maakt beelden ‘agressieve klant’ openbaar

Daarmee wil hij zijn gelijk aantonen: niet de politie heeft een feest in de zaak aan de Mariaplaats beëindigd, maar na herhaaldelijke verzoeken van het personeel heeft de politie de man uiteindelijk gearresteerd. Het feest was volgens Westbroek toen al afgelopen.

Boos

Westbroek is boos op horeca-agent Emile Vermeulen die zondag berichten op sociale media plaatste dat de politie met de wapenstok in de hand een feest moest beëindigen . Personeel zou echter al een paar keer gevraagd hebben de ene agressieve klant te verwijderen.

Op de beelden is te zien hoe één man in een verder leeg Stairway agressief is en dingen kapotmaakt. Barpersoneel en portiers proberen hem in bedwang te houden. „Helaas hebben we geen beelden van de vernielingen die hij in de keuken heeft aangericht”, zegt Westbroek.