Hercules heeft te weinig licht voor KNVB en FOX: bekerwedstrijd waarschijnlijk niet op Voordorp

De derdedivisionist speelt volgende week donderdag in de eerste ronde van de KNVB-beker tegen de voetbalprofs uit Groningen. Hercules kan echter niet voldoen aan de eisen die de bond stelt aan de lichtinstallatie. Ook televisiezender FOX Sports eist beter licht voor een live-uitzending.

Uitwijkmogelijkheid

De Utrechtse club is in gesprek met de gemeente, FC Groningen en de KNVB, maar gisteravond was er nog geen oplossing. Ondertussen wordt gezocht naar een uitwijklocatie, liefst zo dicht mogelijk bij Voordorp. De Utrechters hopen zo spoedig mogelijk de supporters te kunnen melden waar wordt gespeeld.