Herdenkingsbeeld voor Joodse kinderen uit Utrecht gestolen: ‘Dit is een trap op ieder Joods hart’

Op 15 oktober 1942 werden ongeveer 140 Joodse kinderen, de jongste 3 jaar, samen met de directie van het Centraal Israëlitisch Weeshuis gedeporteerd van Utrecht naar Auschwitz. Ter nagedachtenis aan hen staat er, bij dit voormalig weeshuis aan de Magdalenastraat, het bronzen beeldje van een meisje. Ze vlucht, als een symbool voor alle kinderen dat niet konden.



„Het stond hier sinds 2010. Iedere 4 mei houden we een eigen herdenking bij het beeld, het is voor ons van grote betekenis”, vertelt Lonie Querido, voorzitter van het bestuur van de Liberale Joodse Gemeente in Utrecht. In het voormalig weeshuis zit nu de synagoge van de gemeenschap. Gisterenochtend hoorde Querido dat het beeldje weg was. „Dit is een trap op ieder Joods hart. Dit beeldje laat ons denken aan alle kinderen die hier in het weeshuis woonden en nooit meer terugkeerden en het is ook nog eens gemaakt door een kunstenares die lid van de Liberale Joodse Gemeente is. En dan wordt het precies nu, op het moment dat Auschwitz 75 jaar geleden werd bevrijd, gestolen.”