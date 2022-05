Herinrichting recreatiegebied Salmsteke in juni van start

Met zes partijen is er overeenstemming om de noodzakelijke dijkversterking te combineren met het veiliger maken van het zwemmen, het versterken van de horeca en het omliggende natuurgebied. Voor wandelaars, met of zonder hond, wordt het gebied beter toegankelijk gemaakt.

Uiterwaarden

De handtekeningen voor de daadwerkelijke start zijn afgelopen week gezet. Op 23 juni volgt de officiële starthandeling en begint het waterschap aan de werkzaamheden in de uiterwaard. Deze lopen tot en met april 2023. Een zanddam vanaf de dijk is inmiddels gelegd. Daarna volgt het werk aan de dijk. De oplevering hiervan is begin 2024.

Door alles samen te doen kunnen de partijen efficiënter werken en de overlast zo beperkt mogelijk houden. Meerdere projecten kunnen in één keer worden uitgevoerd in handen van één aannemer.

Bebouwde kom

Over het creëren van veilig zwemwater en natuurontwikkeling is niet veel discussie geweest. Inspraakreacties gingen vooral over de omvang van de horeca en de vrees voor overlast en gebrek aan handhaving. In het bestemmingsplan is een restaurant toegestaan met bar, keuken en terras van maximaal 450 vierkante meter. Daarvan mag ten hoogste 200 vierkante meter als terras worden gebruikt. Dat hebben B en W van Lopik gezegd bij de vaststelling van het bestemmingsplan in maart.