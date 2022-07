Herrie, stank en vervuilend: event met driftende auto’s niet meer welkom in Utrecht wat deze partijen betreft

Flitsende shows en tientallen dure en snelle auto’s. Het drie dagen durende event in de Jaarbeurs trok afgelopen weekend veel bezoekers. Maar dat vond niet iedereen even leuk, zo blijkt nu uit schriftelijke vragen van de Utrechtse partijen GroenLinks en Partij voor de Dieren.

‘Het evenement zorgde in de wijde omtrek voor enorme geluidsoverlast, maar ook stank- en rookoverlast, ten gevolge van de zogenaamde ‘driftshows’. Tijdens deze driftshows maken auto’s veel toeren en rijdt men met spinnende, slippende banden rondjes. Dat zorgt voor een hels kabaal waar de hele wijde omtrek dagenlang last van had. En rook drong omliggende huizen in’, aldus de partijen.

Duurzaam

Ook zouden bezoekers van het evenement bij aankomst en vertrek op de weg hebben geracet. Volgens de partijen zijn omwonenden niet ingelicht over het event. Zij vragen zich af hoe een evenement met vervuilende auto’s past in een gemeente die koploper wil zijn op het gebied van duurzaamheid.

De fracties willen weten of het Utrechtse college een vergunning heeft verstrekt voor World of Cars en hoe het zit met de geluids- en uitstootnormen. Ook willen ze weten wat het college van het event vindt en of het in de toekomst mogelijk is om ‘dit soort vervuilende, overlastgevende evenementen in Utrecht tegen te houden’, omdat die hier wat hen betreft niet thuishoren.