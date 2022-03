Het aantal ouderen in Utrecht groeit, dus zijn er zo’n 600 extra woonplekken per jaar nodig

Het aantal ouderen in de stad groeit. Naar verwachting zijn het er in 2040 zo’n 61.000, ten opzichte van de 38.000 65-plussers die Utrecht in 2021 telde. Die moeten allemaal ergens wonen en hebben ieder hun eigen behoeften. ,,We zien in de prognoses over de groei van het aantal ouderen in Utrecht dat er behoefte is aan ongeveer 600 woonplekken per jaar, vanaf nu tot 2040. In aantal maken deze deel uit van de totale woningbouwopgave, maar in kwaliteit is er veel meer gerichtheid op ouderen nodig”, meldt wethouder Kees Diepeveen.