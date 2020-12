Het begon met de Veenendaalse Top 10, nu presenteert dj Jan-Willem Roodbeen voor de vijftiende keer de Top 2000

Jan-Willem Roodbeen (43) zit vrijdag voor de vijftiende keer als presentator aan de knoppen van de Top 2000 op Radio 2. Hij begon in 2005 en is sinds die tijd nauw betrokken bij de programmering. ,,Ik mocht in 2005 in de nacht draaien. Ik was nog maar een broekie van 28 jaar. Ik kende ook veel nummers niet uit de Top 2000. Het was echt een leerschool voor me. Ik moest toen het nummer Prisencolinensinainciusol aankondigen. Ik dacht dat ik in de zeik werd genomen, want zo’n nummer bestaat niet, meende ik. Een geintje van Frits Spits om mij even te laten zweten. Maar het nummer bleek te bestaan. Ik heb er lang op geoefend en zal het nooit meer vergeten.”