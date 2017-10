Het donkere bos rond Den Dolder

Wat gebeurt er vandaag in Utrecht?

7:00 Wie meer is van een paard vóór de wagen in plaats van een caravan erachter: vandaag is ook de 746e Paardenmarkt in Vianen. Die begon al op dinsdag met kermis en lampionoptocht, en duurt tot zaterdagavond (met kermis en vuurwerk), maar vandaag is de topdag. Met kermis, warenmarkt en oude ambachten, maar vooral met ’s morgens een grote paardenkeuring, veel ringsteken en ’s middags en ’s avonds een paardenshow.