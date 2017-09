Het fietspad op sportcomplex Geinoord in Nieuwegein is ridicuul

We weten allemaal nog hoe FC Utrecht-speler Ramon Leeuwin op sportcomplex Zoudenbalch werd aangereden door een man op een scooter die, let wel, op de openbare weg reed. Ook die weg liep dwars over de sportaccommodatie. De gemeente Utrecht heeft die weg twee weken geleden gesloten. Ramon, een sportman met een atletisch lichaam, hield daar een zware hersenschudding en behoorlijk wat kneuzingen aan over, maar het had ook erger kunnen aflopen. Stel je voor dat het een kind was?