Het Filiaal maakt wellicht kerstvoorstelling in Utrechtse Stadsschouwburg

Het Filiaal theatermakers gaat wellicht de kerstvoorstelling maken in de Stadsschouwburg in 2019.

Artistiek leider Monique Corvers is hierover in gesprek met directeur van de Stadsschouwburg Lucia Claus. Het Utrechtse jeugdtheatergezelschap heeft (internationaal) naam gemaakt met magisch familietheater.

Over de voorstelling willen Corvers en Claus nog niks zeggen. ,,Daarover zijn we in gesprek. Het is nog ver weg’’, zegt Lucia Claus. Het Filiaal theatermakers dat momenteel op tournee is met Enkeltje Mars maakt vernieuwend theater. Het gezelschap combineert meerdere kunstdisciplines in zijn voorstellingen: theater, muziek, poppen, beeldende kunst, wetenschap en live gemaakte film.

‘Spannend liefdesverhaal’

Komende kerstdagen brengt de Stadsschouwburg de muzikale voorstelling Beauty en het beest (8+). Dat is een ‘spannend liefdesverhaal’ naar het boek Beauty and the Beast. Aan de voorstelling werken Maas Theater en Dans uit Rotterdam, het Nederlands Kamerkoor uit Utrecht en een aantal Utrechtse jongeren mee.

Vorig jaar begon de Stadsschouwburg met een nieuwe kersttraditie, na 26 jaar Cascade. Over de kerstvoorstelling van volgend jaar is Claus ook nog in gesprek. ,,We zijn ermee bezig. We zijn verder in het proces dat met Het Filiaal theatermakers, maar kunnen nog niks officieel naar buiten brengen.’’