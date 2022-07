Het geheim van Vaartsche Rijn: hoe dit treinstation zo snel kon uitgroeien tot één na drukste van de stad

De sfeer op station Vaartsche Rijn is ontspannen tijdens de ochtendspits. Plukjes reizigers staan verdeeld over de twee zonnige perrons. Sommigen pakken sprinters richting Tiel, Den Haag of Rhenen, anderen stappen in voor slechts een korte rit naar Utrecht Centraal. Zo nu en dan wordt de rust kort verstoord door een reiziger die een sprint trekt en vlák voor het sluiten van de treindeuren in een wagon springt.

Wietse (42), die op een bankje op spoor één op zijn trein wacht met een boterham in de hand, gebruikt het station voornamelijk voor de verbinding naar Utrecht Centraal, zegt hij. ,,Ik woon hier in de buurt, ik stap hier op de trein naar CS en daar reis ik verder, naar m’n werk. Ik heb de drukte hier in de afgelopen jaren wel zien veranderen, het moest een beetje op gang komen in de eerste jaren. Maar het is een ideale verbinding, zeker als je dichtbij woont.’’

Praktisch

Wie het station zo bekijkt, zou misschien niet zeggen dat dit het op één na drukste station van Utrecht is. Toch is dat het geval. Voor corona tikte Vaartsche Rijn de 9233 bezoekers per dag aan. Het aantal in- en uitstappers daalde flink gedurende de pandemie: het station had in 2021 ‘nog’ maar 5240 reizigers per dag. Toch staat Vaartsche Rijn daarmee nog op plek twee. Ter vergelijking: megahub Utrecht Centraal telde voor corona 272.779 reizigers per dag. En het kleinste station van de stad, Lunetten, had er in 2019 3979 per dag.

Veel reizigers die zich in de ochtendspits op station Vaartsche Rijn begeven, wonen in de buurt, op loop- of fietsafstand. Een aanzienlijk deel gebruikt de trein om snel op Utrecht Centraal te komen. ,,Lekker dicht bij m’n huis, ik vind het een praktisch station. Ik heb wel het idee dat het veel gebruikt wordt, ja. Maar het is er zeker niet zo druk als op Utrecht Centraal, en dat vind ik juist prettig. Kun je je dag tenminste nog een béétje rustig beginnen’’, zegt reiziger Irma van Gelderen (56).

Daar sluit Philippe (27) zich bij aan. ,,Ik kom hier drie à vier keer per week langs, als ik onderweg ben naar werk. Iets meer voorzieningen hier zou ik niet erg vinden, zoals op Utrecht Centraal. Dat je even normaal een bak koffie kan halen. Dat kan wat mij betreft nog wat beter.’’

Hub

Zes jaar geleden werd station Vaartsche Rijn, ook wel ‘de poort van de stad’, officieel geopend. Het station en zijn omgeving veranderden in de afgelopen jaren in hoog tempo. In 2017 telde het station dagelijks zo’n vijf- tot zesduizend reizigers, zei NS destijds tegen deze krant. In 2019, voor corona, lag dat getal dus al boven de 9000.

De groei heeft deels te maken met de komst van de Uithoflijn, zegt NS-woordvoerder Elvira van der Vis. ,,Daardoor zijn er veel in- en uitstappers bijgekomen, dus dat weegt zeker mee. Anderzijds arriveren er sprinters uit alle windrichtingen, dus het is een op zowel het gebied van trein als tram een veelgebruikt overstapstation geworden.’’

De NS is tevreden met de groei van Vaartsche Rijn, zegt Van der Vis. ,,We zien dat veel reizigers het fijn vinden dat het een wat kleiner station is en je snel op Utrecht Centraal bent. Je parkeert er makkelijk met de fiets en staat zo op het perron. En: Utrecht Centraal wordt door de groei van Vaartsche Rijn steeds meer ontzien. Dat zal in de komende jaren toenemen, het is de bedoeling dat het station op den duur een ‘hub’ wordt waar meerdere vervoersmiddelen samenkomen. Denk aan deelscooters.’’

